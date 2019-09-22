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  3. 22 Eylül 2019 13:15

FETÖ'nün cephaneliği yağmaladığı görüntüler şoke etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı cephaneliğini FETÖ'cü darbeciler tarafından yağmalandı. Uzun uğraşlar sonucu mühimmatları arabalara yükleyerek gasp ettiler.

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