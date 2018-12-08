FETÖ’nün ‘dua listesinde’ adı geçen 47 şüpheli tutuklandı
08 Aralık 2018 10:40
FETÖ’nün ‘dua listesinde’ adı geçen 47 şüpheli tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün sözde ’dua listesi’nde adı geçen ve gözaltına alınan 60 şüpheliden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında ele geçirilen ve 944 kişinin isminin yer aldığı ’dua listesi’nde adı geçen 47...