  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Aralık 2018 10:40

FETÖ’nün ‘dua listesinde’ adı geçen 47 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün sözde ’dua listesi’nde adı geçen ve gözaltına alınan 60 şüpheliden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında ele geçirilen ve 944 kişinin isminin yer aldığı ’dua listesi’nde adı geçen 47...

Bilgin Pro
Video Galeri
NASA, Mars'ta kaydedilen o sesi duyurdu
NASA, Mars'ta kaydedilen o sesi duyurdu
Video Galeri
Pitbull’un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar
Pitbull’un saldırdığı çocuğu, köpeğin ağzından zor aldılar
Video Galeri
Fatih’te sokak ortasında hırsızlık
Fatih’te sokak ortasında hırsızlık
Video Galeri
İstanbul’da korkutan yangın: 10 kişi kurtarıldı
İstanbul’da korkutan yangın: 10 kişi kurtarıldı
Video Galeri
Beton mikseri can aldı: Korkunç kaza kamerada
Beton mikseri can aldı: Korkunç kaza kamerada
Video Galeri
İstanbul dev uygulama: Polis kuş uçurtmadı
İstanbul dev uygulama: Polis kuş uçurtmadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM