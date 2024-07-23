Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:01 Güncelleme: 23 Temmuz 2024 Salı 12:01 Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f717e5cbe5031ba0b9923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada Anne ile kızının acı sonu İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu PKK'ya üst düzey darbe: 1'i kırmızı listede 4 terörist öldürüldü Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor: Muhtemel 11 belli oldu Bursa'da büyük yangın... Yandaki fabrikaya da sıçradı, evler boşaltıldı 16 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var