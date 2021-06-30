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FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

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