Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 16:50 FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dc76a89948da417d3fb8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı Müsilajlı denize girilir mi? Canlı yayında korkutan sözler Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi