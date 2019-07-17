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ERBİL'DE TÜRKLERİN OLDUĞU RESTORANA SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 17 Temmuz 2019 14:22

''FETÖ'nün siyasi ayağı, Gül, Davutoğlu ve Babacandır''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Siyasi ayak ortaya çıktı, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan” dedi.

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