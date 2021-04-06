Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! 06 Nisan 2021 Salı Saat: 11:46 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c1fc99b3a452d77767443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ali Koç koronavirüse yakalandı Türkiye'de bombalı drone saldırısı engellendi Cumhur'da Montrö çatlağı ! Bahçeli'den dikkat çeken açıklama! İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu! ''Yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz'' Barışmak istediler; sonuç: 2'i ağır 6 yaralı!