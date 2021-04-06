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  4. FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı!

FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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