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  3. 17 Mayıs 2019 13:40

FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması; 48 gözaltı

FETÖ\PDY terör örgütünün sözde TSK yapılanmasına örgüt mensuplarını sızdıran, askeri okul sınav sorularını veren 48 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. (İHA)

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