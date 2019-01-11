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  3. 11 Ocak 2019 10:35

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 50 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran zanlıların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar...

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