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  3. 19 Kasım 2019 16:30

FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü: 79 gözaltı var!

FETÖ'nün bankacılık sistemi dışındaki bir işlemle üyelerine 20 milyon dolarlık finans sağladığı tespit edildi. Ankara merkezli 29 ildeki operasyonda 77 gözaltı kararı var.

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