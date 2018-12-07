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  3. 07 Aralık 2018 14:10

FETÖ’nün yurt dışı ve yurt içi yapılanmasına operasyon

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün yurt dışı ve yurt içi yapılanmasında yer aldıkları ileri sürülen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyonların İstanbul ayağında 8 şahıs gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin yurt dışı ve yurt...

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