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  4. FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında

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Mersin’de FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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