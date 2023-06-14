Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 09:00 Güncelleme: 14 Haziran 2023 Çarşamba 09:00 Mersin’de FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6489577ba734e309ff134f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi İzmir'de yüzlerce polisle dev operasyon Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil