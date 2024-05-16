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Feyza Altun'un cezası belli oldu

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Sosyal medyada şeriat karşıtı yorumu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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