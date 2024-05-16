Anasayfa Video Galeriler Gündem Feyza Altun'un cezası belli oldu Feyza Altun'un cezası belli oldu 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 17:56 Güncelleme: 16 Mayıs 2024 Perşembe 17:56 Sosyal medyada şeriat karşıtı yorumu nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66461e8182127be621076623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva...