  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Nisan 2019 11:03

Feyzioğlu: ''Allah belanızı versin. Tabanca dayasanız peşini bırakmam''

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği iddia edilen genç avukat için "Allah belanızı versin. Şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam" dedi.

Video Galeri
''Turistler beni görünce boynuma atlayıp öpmeye başladı''
''Turistler beni görünce boynuma atlayıp öpmeye başladı''
Video Galeri
Ölmek üzereyken bulunan köpeğe Mehmetçik şefkati
Ölmek üzereyken bulunan köpeğe Mehmetçik şefkati
Video Galeri
34 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
34 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Video Galeri
Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu
Yılanı kurtaran çobanların cesaretleri korkuttu
Video Galeri
İşe gitmek için evlerinden çıkanlar şaşkına döndü
İşe gitmek için evlerinden çıkanlar şaşkına döndü
Video Galeri
Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı
Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM