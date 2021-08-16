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  4. Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü

Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü

Bursa'da yaptığı farklı gösterilerle sosyal medya gündemine giren Bahtiyar Keskin, bu sefer yaptığı ile herkesi şaşırttı.

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