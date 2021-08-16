Anasayfa Video Galeriler Gündem Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü 16 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 21:25 Bursa'da yaptığı farklı gösterilerle sosyal medya gündemine giren Bahtiyar Keskin, bu sefer yaptığı ile herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611aad9b5fc5fd4dc85372c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat Afganistan'dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar Afganistan'da büyük kaos: Havalimanında birbirlerini ezdiler Asansörde dehşet! Kızını döven baba gözaltına alındı Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru Kabil-İstanbul uçağında izdiham Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu