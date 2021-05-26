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Fildişi macunu deneyi hastanede bitti

Adana'da bir genç, fildişi macunu deneyi sırasında kimyasal maddenin yüzüne sıçramasıyla yaralandı. Talihsiz genç, '' Adanalıyım sürekli acı yememe rağmen bu acıyı tarif edemem'' dedi.

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