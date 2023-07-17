Anasayfa Video Galeriler Gündem Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?'' Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?'' 17 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 11:35 FIVB Milletler Ligi final maçında Dünya Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın'ın maç sonrası TRT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b4fd5893dcb61e6f0c95e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el araçta piyasanın çakalları yasak dinlemedi İstanbul'da evleri yarasalar bastı Camide ilginç anlar; cemaat neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da trafik magandası hamile kadına kabusu yaşattı Buzullar eridi; dev kayalar böyle sürüklendi Plajda sapık öfkesi! Kız çocuklarını görüntülemişler Ünlü tatil cennetinde nüfus patladı, elektrik kesintileri başladı Hatay'da büyük yangın: Alevlerle mücadele 2'nci gününde Tanju Tuncel’in huzurevindeki son videosu herkesi ağlattı