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  4. Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?''

Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?''

FIVB Milletler Ligi final maçında Dünya Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın'ın maç sonrası TRT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

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