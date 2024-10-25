Anasayfa Video Galeriler Gündem Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 11:30 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 11:30 A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı yıldızı Zehra Güneş'in katıldığı bir etkinlikte kendisini görüntüleyen foto-muhabirlere verdiği tepki gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b5737830d7583a20caeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı