Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?''

A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı yıldızı Zehra Güneş'in katıldığı bir etkinlikte kendisini görüntüleyen foto-muhabirlere verdiği tepki gündem oldu.

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