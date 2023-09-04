Anasayfa Video Galeriler Gündem Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama 04 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 12:36 Güncelleme: 04 Eylül 2023 Pazartesi 12:36 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f5a50986f00c0c220875c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada