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  4. Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama

Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

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