Anasayfa Video Galeriler Gündem Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 14:20 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan filenin sultanlarının 10. Yıl marşını söyledikleri anlara dair görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612cbf128c84e976845dc353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi Polis memuru hayatının şokunu yaşadı Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Anıtkabir Özel Defteri’ne bunları yazdı İmamoğlu: ''Milletimizin yeni çağda başka zaferler kazanması lazım'' Türkiye bu iğrençliği konuşuyor... O anlattıkça Ece Üner ne yapacağını şaşırdı! Düğünde ortalık savaş alanına döndü Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı