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Filenin Sultanları'ndan mest eden 30 Ağustos paylaşımı

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda destan yazan filenin sultanlarının 10. Yıl marşını söyledikleri anlara dair görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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