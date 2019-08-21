Filipinler’de "dang" hummasından 807 kişi hayatını kaybetti
21 Ağustos 2019 18:10
Filipinler’de "dang" hummasından 807 kişi hayatını kaybetti
Filipinler’de dang hummasından 807 kişi hayatını kaybederken, 188 binin üzerinde dang humması vakası tespit edildi. Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) yapılan açıklamada, ülkede yaşanan dang humması salgınında bu yılın ilk 8 ayında 807 kişi hayatını kaybederken, 188 binin üzerinde dang vakası tespit edildiği bildirildi. DOH tarafından hazırlanan Dang Humması Gözetleme Raporu’nda, tespit...