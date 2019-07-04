Filistin Devlet Başkanı Abbas: “ABD barış için hiçbir şey yapmadı”
04 Temmuz 2019 16:45
Filistin Devlet Başkanı Abbas: “ABD barış için hiçbir şey yapmadı”
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan Oslo Anlaşması’ndan bu yana ABD’nin Filistinliler ve İsrail arasındaki barış sürecini ilerletecek hiçbir şey yapmadığını söyledi. Oslo Anlaşması, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında ilk defa 1993 yılında barış sürecini başlatmak için imzalandı. Filistin Devlet...