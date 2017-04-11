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  3. 11 Nisan 2017 16:20

Filistinli adam ailesinin gözü önünde kelepçelenerek gözaltına alındı

İşgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik hukuksuz gözaltılar devam ediyor. Filistinli adamı ailesinin gözü önünde kelepçelenerek gözaltına aldılar.

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