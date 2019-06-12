Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı
12 Haziran 2019 00:05
Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı
Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı. Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs’ta Gazze’nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri...