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  3. 12 Haziran 2019 00:05

Filistinli çocuğun babasının cenazesindeki feryadı yürek dağladı

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı. Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs’ta Gazze’nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri...

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