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  3. 22 Haziran 2019 14:40

Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı

Filistinli aktivist gençler bugün sosyal medyaya, Kalkilye şehrinin Kefr Kudum kasabasında taşa tutulan tepeden tırnağa silahlı İki İsrail askerini kaçışını gösteren bir görüntü attı. Görüntü sosyal medyada tıklama rekoru kırarak İsrail işgal kuvvetlerinin askeri korkak olarak nitelendirildi. İsrail işgal kuvvetleri bu Cuma Batı Şeria’nın Kalkilya şehrinin Kefr Kudum kasabasındaki...

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İstanbul sandık başına gidiyor
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