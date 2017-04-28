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  3. 28 Nisan 2017 17:50

Filistinli gençlerden İsrail askerine taşlı saldırı

Filistin Güney Batı Şeria'daki Beytüllahim şehrinde bir grup İsrail askerinin etrafını çeviren Filistinli gençler, göz yaşartıcı gaz bidonları ve taşlarla askerlere saldırdı.

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