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ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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  3. 08 Ekim 2018 10:35

Filistinli Mahmud Cebbarin 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

İsrail tarafından 1988 yılında 30 yıl hapse mahkum edilen Filistinli Mahmud Cebbarin, özgürlüğüne kavuştu. Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in kuzeyindeki Hadarim cezaevinde 30 yıllık tutukluluk süresini tamamlayan 55 yaşındaki Filistinli Mahmud Cebbarin’in serbest kaldığını açıkladı. Cebbarin, serbest bırakılmasının ardından İsrail’daki Umm el-Fahm kentinde ailesi ve arkadaşları...

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