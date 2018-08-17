Filistinliler kapatılan Mescid-i Aksa önünde eylem yaptı
17 Ağustos 2018 21:50
Filistinliler kapatılan Mescid-i Aksa önünde eylem yaptı
İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya giriş çıkışları durdurması üzerine Filistinliler, akşam namazını El-Asbat kapısının önünde kılıp, sonrasında oturma eylemi düzenledi. İsrail askerleri bugün bir Filistinliyi İsrail polisine bıçakla saldırdığı iddiasıyla öldürdükten sonra Mescid-i Aksa’yı kapattı. Filistinliler Mescidi Aksa’nın kapatılması nedeniyle akşam namazını El-Asbat kapısının...