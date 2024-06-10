Anasayfa Video Galeriler Gündem Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:15 ABD'nin Florida eyaletinde şubat ayında meydana gelen banka soygununun görüntüleri paylaşıldı. Keskin nişancının soyguncuyu vurduğu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666ee6460d26fb8660f53f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti Düğün konvoyu magandaları yangın çıkardı Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Bir ilimizi sağanak vurdu: Sel şehri silip süpürdü