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  3. 09 Nisan 2017 20:50

Film gibi kazaya film gibi kurtarma operasyonu

Adana’da toprak yolda otomobilin takla atması sonucu yaralanan ve telefonuyla 155’i arayarak haber veren bir kişi, aracın arkasında baygın şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

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