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  3. 27 Nisan 2017 11:45

Film gibi nakil hikâyesi

11 yıl önce karaciğer hastası olan ve durumu kötüleşen 61 yaşındaki Fatma Gökduman'ın hayatı film gibi bir hikaye ile kurtuldu.

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