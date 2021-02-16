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  3. 16 Şubat 2021 18:55

Film gibi olay! Çalıntı minibüsle kaçarken polis aracına çarptı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olayda 4 şüpheli polisten kaçmaya çalışırken kaza üstüne kaza yapınca ortalık savaş alanına döndü.

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