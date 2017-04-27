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  3. 27 Nisan 2017 10:50

Film gibi soygun girişimi!

Böyle soygun girişimi görülmedi.

Video Galeri
Kazı çalışması su borusunu patlattı
Kazı çalışması su borusunu patlattı
Video Galeri
Şamda havaalanında şiddetli patlama
Şamda havaalanında şiddetli patlama
Video Galeri
Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada
Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Kağıthanede kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu
Kağıthanede kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu
Video Galeri
Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca
Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca
Video Galeri
TOMA: Toza Müdahale Aracı!
TOMA: Toza Müdahale Aracı!