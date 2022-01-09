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  4. Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada

Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada

Bursa'da narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan görüntülendi.

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