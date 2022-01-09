Anasayfa Video Galeriler Gündem Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 21:30 Bursa'da narkotik ekiplerinin nefes kesen operasyonunda piyasa değeri 500 bin lira olan 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. "Eren" isimli operasyonda şüphelinin yakalanma anı havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61db29e420dbd73e735550e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü