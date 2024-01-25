Anasayfa Video Galeriler Gündem Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 14:35 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:35 ABD’nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b2479a00affcd866019ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu