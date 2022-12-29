Anasayfa Video Galeriler Gündem Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 20:55 Güncelleme: 29 Aralık 2022 Perşembe 20:55 Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan kar fırtınası sonucu göl kenarlarındaki bir deniz feneri ile iskele, buzla kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63add48d2e813a7cd8341af7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı