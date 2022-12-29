Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu

Kanada'nın Ontario eyaletinde etkili olan kar fırtınası sonucu göl kenarlarındaki bir deniz feneri ile iskele, buzla kaplandı.

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