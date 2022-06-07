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  4. Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada

Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda 2 pompacının üzerlerindeki 1200 TL'yi gasbedip kaçan zanlının soygunda kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu tespit edildi.

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