Anasayfa Video Galeriler Gündem Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada 07 Haziran 2022 Salı Saat: 13:05 Adana'nın Seyhan ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda 2 pompacının üzerlerindeki 1200 TL'yi gasbedip kaçan zanlının soygunda kullandığı tabancanın ise oyuncak olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629f22e7df28a26e720cba13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem Su borusu patlayınca yol ikiye ayrıldı Göçmen faciasının faili ''jammer''la hırsızlık yaparken yakalandı Çıplak halde alışveriş yapan kadın şoke etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki çeken istismar açıklaması Türk çocuklarına Humeyni marşı okuttular Yine sokak ortasında cinsel ilişki rezaletı İstanbul'da Rus turiste iğrenç taciz! Utanmadan TikTok'ta paylaştı