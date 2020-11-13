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  3. 13 Kasım 2020 14:20

Film sahnesi gibi kaza anı kamerada

Hatay'da aracıyla kaza yapan bir kişi, video çekerek kaza yerini görüntülerken, o esnada başka bir otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını kaydetti.

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