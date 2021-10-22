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  4. Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı!

Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu.

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