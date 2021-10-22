Anasayfa Video Galeriler Gündem Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı! Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı! 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 09:25 Ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri süren filmin setinde yaşanan kaza sonrası görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61725962a6a4c342f92cbef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur oyuncuları yeniden buluştu... İlk fragman geldi Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over'' Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu Müge Anlı’daki ''cenazeyi çiçek gibi suladık'' itirafı kan dondurdu Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi