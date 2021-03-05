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  4. Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı

Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı

Koronavirüs risk haritasında en yüksek riskli iller arasında yer alan Trabzon'da filyasyon ekipleri, dedektif titizliğinde çalışarak gizlenen temaslıları ortaya çıkardı.

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