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  3. 10 Mayıs 2019 08:20

Finale hazırlanan Bizim Hikaye'de sürpriz gelişme

Bizim Hikaye dizisi 69. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz, Barış’ın masum olduğunu öğrendi ancak artık her şey için geç kaldı.

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