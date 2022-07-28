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  4. Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı

Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı

Gür Yapı ve Yapı&Yapı şirketleri İstanbul Finans Merkezi inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını ödemediğinden, işçiler tarafında şirketlerin şantiyedeki ofisleri basıldı

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