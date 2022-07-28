Anasayfa Video Galeriler Gündem Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı 28 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 17:55 Gür Yapı ve Yapı&Yapı şirketleri İstanbul Finans Merkezi inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını ödemediğinden, işçiler tarafında şirketlerin şantiyedeki ofisleri basıldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e2a35e636677116d278fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel Geçen sene yangında kül olan yeşil cennetimiz küllerinden geri doğdu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı Korkunç saldırı kamerada! Çocuklar hedefte, maymunlar 58 kişiye daha saldırdı Metruk evde kan donduran cinayet Ters şeritteki trafik canavarı kamerada