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Firari FETÖ’cü böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı.

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