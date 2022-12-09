Anasayfa Video Galeriler Gündem Firari FETÖ’cü böyle yakalandı Firari FETÖ’cü böyle yakalandı 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:59 İstanbul Havalimanı’nda FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393312dab097e7102163fa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı