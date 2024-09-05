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  4. Firari yabancı uyruklular yakalandı: 139 yıl hapis cezaları var

Firari yabancı uyruklular yakalandı: 139 yıl hapis cezaları var

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Denizli'de düzenlene operasyonda yakalanan kaçak sığınmacılardan 9'unun toplamda 139 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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