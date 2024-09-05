Anasayfa Video Galeriler Gündem Firari yabancı uyruklular yakalandı: 139 yıl hapis cezaları var Firari yabancı uyruklular yakalandı: 139 yıl hapis cezaları var 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 11:35 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:35 Denizli'de düzenlene operasyonda yakalanan kaçak sığınmacılardan 9'unun toplamda 139 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d96d5d3eb7bddf5b00e653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar Efsane oyun sinema filmi oldu... İlk fragman yayınlandı Uyuşturucudan yakalandı polise ''bir içimliği zehir ediyorsunuz'' diye sitem etti Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı 372 gün boyunca su altında kalmıştı; buldu, tamir etti, sahibine ulaştırdı Sokak ortasında kadına şiddet: Anne ve kıza öldüresiye saldırı anı kamerada Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası sonrasında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Taksiden ateş açıldı; 1 kişi yaralandı 19 ilde FETÖ'ye ''kıskaç'': 34 gözaltı