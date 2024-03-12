  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırın esnafından ilginç kampanya: Bunu getiren ekmeği ucuza alıyor

Fırın esnafından ilginç kampanya: Bunu getiren ekmeği ucuza alıyor

Güncelleme:

Eskişehir'de bir fırıncı esnafı poşetini getirene ekmeği 1 TL daha ucuza satmaya başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti
Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti
İBB’ye ikinci ''bozuk otobüs'' kumpası için soruşturma başlatıldı
İBB’ye ikinci ''bozuk otobüs'' kumpası için soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı
İYİ Partili adayın Mansur Yavaş açıklaması İYİ Parti'yi karıştırdı
İYİ Partili adayın Mansur Yavaş açıklaması İYİ Parti'yi karıştırdı
Bin polisle dev baskın! İHA'lar buldu, polis yakaladı
Bin polisle dev baskın! İHA'lar buldu, polis yakaladı
Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı
Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı
Antalya'da orman yangını! Yangını çıkartan zanlı ormanda yakalandı
Antalya'da orman yangını! Yangını çıkartan zanlı ormanda yakalandı
İnternetteki 12 milyon TL'lik ''müstehcen'' tuzak pes dedirtti
İnternetteki 12 milyon TL'lik ''müstehcen'' tuzak pes dedirtti
İzmir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var