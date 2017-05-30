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  3. 30 Mayıs 2017 14:15

Fırın ustaları 300 derece sıcaklıkta oruçlarını tutuyorlar

Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan fırın ustaları, 300 santigrat derecelik sıcaklığa ulaşan fırınların başında çalışarak zor koşullara rağmen oruçlarını tutuyor.

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