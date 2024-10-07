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  4. Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi

Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi

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İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak fırın ve marketlerde denetim yaptı. Fırınlarda gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek gramajı 200'ün altında olan fırınlara ceza kesildi.

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