Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 16:16 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 16:16 İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak fırın ve marketlerde denetim yaptı. Fırınlarda gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek gramajı 200'ün altında olan fırınlara ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703df2444e3289507085c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 ay önce kaybolan adamın cesedi bulundu Boya atölyesinde patlama: Yaralılar var Erdoğan'dan 7 Ekim paylaşımı: ''Netanyahu ve cinayet şebekesi durdurulacaktır' Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar Dev market zincirinde mide bulandıran manzara Yağış sonrası en lezzetli altın pazara düştü: İzdiham kamerada Bu ''evden ek gelir'' tuzağına dikkat: Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz Aşk 10 bin km'yi bile dinlemedi; Endonezya'dan Diyarbakır'a gelin geldi... Genç kız kendisini korumak için öğrendiği muay thaide dünya birincisi oldu