Fırın ve marketlere şok baskın: Fiyat etiketi olmayana ceza kesildi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak fırın ve marketlerde denetim yaptı. Fırınlarda gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek gramajı 200'ün altında olan fırınlara ceza kesildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703df2444e3289507085c13" allowfullscreen></iframe>