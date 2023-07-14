Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 11:00 Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Fırıncılar ise kafalarını buzla suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b100a12e0256272a7bf8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını Fabrikada büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını TBMM'de Arapça - Kürtçe selam tartışması Engelli aileye, engelliler diye kiraya ev vermiyorlar! Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü Köpek balığı sanıp taşladılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı