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  4. Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu

Fırıncılar kavurucu sıcaklara karşı çözümü böyle buldu

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Fırıncılar ise kafalarını buzla suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

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