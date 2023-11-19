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  4. Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı

Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir dükkanın unlu mamuller bölümünde lağım faresi görüntülendi.

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