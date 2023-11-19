Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 23:35 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 23:35 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir dükkanın unlu mamuller bölümünde lağım faresi görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655a718472ec7f0aa70f1483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da fırtınada dev dalgalar balıkçıları denize uçurdu Mardinde toz taşınımı her yeri kızıla bürüdü Diyarbakır’da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Ankara'da korkunç yangın: 2 kişi öldü, 1 de yaralı var Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu İstanbul'da bir ilçe sular altında! Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar