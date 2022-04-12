  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı

Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uzman isim uyardı: Havada mikroplastik alarmı!
21 yaşındaki üniversiteli kız ormanlık alanda ölü bulundu
Ermenistan, Türkiye sınırındaki Ormanı bilerek ateşe verdi
Rus askerlerinin çekildiği şehirden kahreden görüntü
Selin Karacehennem'e akılalmaz itiraf: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor''
Gazeteciyi görünce çıldırdı: ''Çek, güzel çek, Allah belanızı versin''
Canlı yayında ''Millet İttifakı'na kurulan tuzak'' diyerek açıkladı
Adanalı Çılgın Türkler Uzay'a öyle bir şey gönderdi ki...
Bahçeli: Zamlar, fiyat artışları gelip geçicidir