Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı Fırında mide bulandıran görüntüler! Yerdeki unları toplayıp lavaş yaptı 12 Nisan 2022 Salı Saat: 16:31 Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62557f40f7b57d75f662dcd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim uyardı: Havada mikroplastik alarmı! 21 yaşındaki üniversiteli kız ormanlık alanda ölü bulundu Ermenistan, Türkiye sınırındaki Ormanı bilerek ateşe verdi Rus askerlerinin çekildiği şehirden kahreden görüntü Selin Karacehennem'e akılalmaz itiraf: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' Gazeteciyi görünce çıldırdı: ''Çek, güzel çek, Allah belanızı versin'' Canlı yayında ''Millet İttifakı'na kurulan tuzak'' diyerek açıkladı Adanalı Çılgın Türkler Uzay'a öyle bir şey gönderdi ki... Bahçeli: Zamlar, fiyat artışları gelip geçicidir