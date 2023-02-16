Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin göç ettiği Ankara'da ev kiraları uçuşa geçti. Birçok depremzede, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi.

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