Anasayfa Video Galeriler Gündem Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin göç ettiği Ankara'da ev kiraları uçuşa geçti. Birçok depremzede, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edfeb564398848fc049e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ? Ortak yayına katılan duygulandıran Atatürk bağışı 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar