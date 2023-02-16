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  4. Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti

Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin göç ettiği Ankara'da ev kiraları uçuşa geçti. Birçok depremzede, ev sahiplerinin fahiş ücret talep ettiğini söyledi.

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